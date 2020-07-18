Британські ЗМІ дізналися ймовірні гонорари боксерів Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа за бій у 2021 році. На кону поєдинку двох британських чемпіонів світу стоятимуть 300 мільйонів доларів.

Чемпіон WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі і чемпіон WBA, WBO, IBF і IBO у важкій вазі Ентоні Джошуа розділять гонорар порівно, інформує The Times.

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Британці можуть отримати по 150 мільйонів доларів за перший поєдинок, який запланований на 2021 рік.

Призовий фонд другого поєдинку буде розділений у співвідношенні 60 на 40 на користь переможця першого бою.

Джошуа – Ф'юрі: коли бій

Джошуа і Ф'юрі домовилися про два поєдинки у 2021 році. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.

Обидва боксери налаштовані провести зустріч за будь-яких обставин. Хоча Ентоні і Тайсон мають офіційних суперників на найближчі поєдинки.

Зокрема, Джошуа повинен провести обов'язковий захист по лінії IBF проти Кубрата Пулєва, а згодом і WBO – проти Олександра Усика.

Натомість у Ф'юрі запланований реванш з Деонтеєм Уайлдером та є офіційний претендент на пояс WBC – британець Ділліан Уайт.