В сентябре 2019 года Тайсон Фьюри провел один из своих самых сложных поединков в карьере. Швед Отто Валлин был как никто близок, чтобы победить крепкого британца.

В третьем раунде поединка Валлину удалось атаковать противника, в результате чего у Фьюри образовалось рассечение над правой бровью. Об этом сообщает 24 канал.

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Рассечение на лице Тайсона напоминало повреждение Виталия Кличко в легендарном поединке против Леннокса Льюиса.

И если бой Кличко остановили, то Фьюри позволили продолжить драться. В итоге британец отстоял победу решением судей.

От технического поражения Тайсона спас его катмен Хорхе Капетилльо, который работал с Фьюри во время боя.

Кто такой катмен в боксе?

Специалист, который занимается подготовкой организма бойца к телесным повреждениям на ринге с целью дать ему возможность продолжить бой. Останавливает кровь, рассечение и тому подобное.

В интервью Sky Sports Капетильо рассказал, что Тайсон продолжает его благодарить.

В частности, во время пандемии COVID-19 непобедимый боксер предложил щедрую финансовую помощь.

Он все еще проявляет благодарность. Когда он узнал, что мы идем на карантин из-за COVID-19, и мой зал закрывают, он связался со мной и спросил: "Могу ли я чем-то тебе помочь?"

- заявил Капетильо.

Он рассказал, что Тайсон продолжает о нем заботиться и отправил деньги.

Катмен рассказал, что должен был работать в углу Джесси Варгаса в Нью-Йорке 14-го марта. Но тот бой был отменен.

"Я вернулся домой с пустыми карманами. Я был напуган и не знал, что делать дальше", – сказал Хохе.

Узнав об этом, Тайсон Фьюри предложил помощь катмену.

"Он слышал, что бой Джесси отменили. Он спросил меня насчет моей семьи, и что он мог бы сделать для нас. Он сказал: "Я отправлю твоей семье некоторые деньги, чтобы у вас все было хорошо". Это небывалая щедрость для меня и моей семьи. Он прекрасный человек, очень простой. Нашел время, чтобы спросить, как мы живем во время этого кризиса", – рассказал Капетилльо.

Предыдущий бой Тайсон Фьюри провел в феврале 2020 года. Британец выиграл титул WBC, одолев Деонтея Уайлдера.