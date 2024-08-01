Даниэль Дюбуа бросил вызов Энтони Джошуа, вызвав его на противостояние. Они будут драться за пояс абсолютного чемпиона мира, от которого недавно отказался Александр Усик.

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Что сказал тренер Гарсия о Джошуа

Американский тренер оценил форму Эй-Джея при работе с новым тренером и похвалил команду британского боксера.

Активность, его самоотверженность, его жажда снова стать чемпионом – вот что заставило его иметь такой хороший вид. Я считаю, что Бен Дэвисон, безусловно, замечательный тренер и очень помог, но я думаю, что лучше оставаться активным, держать его в форме. Matchroom и их менеджерская команда проделали отличную работу, и я хочу продолжать наблюдать за его карьерой, потому что все идет так, что я не сомневаюсь, что он снова станет чемпионом. И вскоре после этого, возможно, будет бой, чтобы стать неоспоримым. Надо попробовать еще раз,

– рассказал Гарсия.

Также он дал прогноз на бой британца с Дюбуа.

"Думаю, активность Джошуа, уверенность, которую он строит в своих последних четырех боях – этого будет достаточно, что сделать поединок с Дюбуа легким. Думаю, Джошуа легко победит и нокаутирует соперника. Думаю, если он будет драться агрессивно – он сможет победить и Усика", – добавил Роберт Гарсия.

Напомним, что бой между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа состоится 21 сентября в Лондоне.