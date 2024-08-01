Даніель Дюбуа кинув виклик Ентоні Джошуа, викликавши його на протистояння. Вони битимуться за пояс абсолютного чемпіона світу, від якого нещодавно відмовився Олександр Усик.

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Що сказав тренер Гарсія про Джошуа

Американський тренер оцінив форму Ей-Джея при роботі з новим тренером і похвалив команду британського боксера.

Активність, його самовідданість, його жага знову стати чемпіоном – ось що змусило його мати такий добрий вигляд. Я вважаю, що Бен Девісон, безумовно, чудовий тренер і дуже допоміг, але я думаю, що краще залишатися активним, тримати його у формі. Matchroom та їхня менеджерська команда виконали чудову роботу, і я хочу продовжувати спостерігати за його кар’єрою, тому що все йде так, що я не сумніваюся, що він знову стане чемпіоном. І незабаром після цього, можливо, буде бій, щоб стати незаперечним. Треба спробувати ще раз,

– розповів Гарсія.

Також він дав прогноз на бій британця з Дюбуа.

"Думаю, активність Джошуа, впевненість, яку він будує у своїх останніх чотирьох боях – цього буде достатньо, що зробити поєдинок з Дюбуа легким. Думаю, Джошуа легко переможе та нокаутує суперника. Думаю, якщо він битиметься агресивно – він зможе перемогти і Усика", – додав Роберт Гарсія.

Нагадаємо, що бій між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа відбудеться 21 вересня у Лондоні.