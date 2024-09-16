Ожидается, что победитель этого боя следующую битву проведет с триумфатором реванша Усик – Фьюри. В таком случае хевивейт снова будет иметь абсолютного чемпиона.

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Джошуа готов к битве с лучшими

Своими мыслями относительно такой перспективы поделился Энтони Джошуа. Британец заявил, что заинтересован в проведении поединка против Александра Усика или Тайсона Фьюри, но пока он сфокусирован полностью на своем следующем сопернике:

Если меня позовут драться с ними, то 100%. Это то, что я делаю. Я буду драться. Я буду готов. Для меня будет честью драться с ними двумя. Я не зацикливаюсь на Усике и Фьюри. Я буду следить. Позвольте мне пройти Дюбуа, тогда посмотрим.

Также Эй Джей рассказал, кого хочет видеть победителем в бою Усик – Фьюри и высказался о своем пути в боксе.

"Я думаю, что Усик победит Фьюри. И я хотел бы, чтобы Усик победил. Я просто готов драться с любым. Это мой 13-й бой за титул чемпиона мира. Так что это означает, что мне придется соревноваться с кем угодно, кто находится на этом уровне или собирается выйти на этот уровень. Мы все здесь для того, чтобы выполнять свою работу. Мы все здесь как воины, которые будут драться друг с другом", – сказал Джошуа.

Справка. Энтони Джошуа потерял свои чемпионские пояса именно в битве против Александра Усика. Сначала он уступил единогласным решением судей, а в реванше – раздельным.

Напомним, что ранее Усик, который размышляет над возвращением в крузервейт, заявил, что не будет иметь права отказать Эй Джею в третьем очном поединке.