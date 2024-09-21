На кону будет стоять пояс IBF среди супертяжеловесов. От него отказался Александр Усик из-за реванша против Тайсона Фьюри.

Читайте также "Он – вершина айсберга": промоутер рассказал, как Усик может повлиять на бой Джошуа – Дюбуа

У кого более высокие шансы на победу

Своими ожиданиями от британского дерби поделился главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский. В интервью для Sport.ua он рассказал, кого считает фаворитом битвы.

"Этих ребят я хорошо помню еще по любительскому боксу. Они были качественно обучены и уже тогда демонстрировали свой большой потенциал, особенно Джошуа, который стал олимпийским чемпионом. И хотя у обоих хорошая боксерская школа, все же Джошуа более разносторонний атлет, тогда как Дюбуа заточен на нокаутирующий удар.

Вот почему я оцениваю выше шансы Энтони, но не надо забывать, что в боксе все может кардинально изменить один точный выстрел. Тем более, когда на ринге такие мощные мастера. Трудно предсказать, удастся ли участникам продержаться все 12 раундов, но чувствую, что бой будет интересный", – сказал Сосновский.

К слову. Накануне состоялась церемония взвешивания и финальная дуэль взглядов между британцами. Энтони Джошуа оказался почти на два килограмма тяжелее своего соперника.

Напомним, что ранее свой прогноз на этот бой дал украинский боксер Александр Грицив. Он считает, что Эй Джей гораздо более совершенный боец и должен одержать победу.