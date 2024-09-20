Накануне грандиозного поединка британцы провели традиционную церемонию взвешивания и финальную битву взглядов. За событием следили тысячи любителей бокса, сообщает 24 Канал.

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Джошуа и Дюбуа готовы к бою

Сначала боксеры прошли контрольное взвешивание. Эй-Джей оказался почти на два килограмма тяжелее "Динамита":

Вес Джошуа – 114,53 килограмма

Вес Дюбуа: 112,76 килограмма

Видео церемонии взвешивания

После этого соперники провели финальную битву взглядов. Оба боксера выглядели очень спокойными и уверенными. Эй-Джей даже немного улыбался, глядя в глаза Дюбуа.

Видео финальной битвы взглядов

Напомним, что бой Джошуа – Дюбуа состоится 21 сентября на лондонском стадионе "Уэмбли". Организаторы битвы ожидают 96 тысяч зрителей. Среди них будут украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри. Вполне вероятно, что соперники встретятся за кулисами боя.