Уже в субботу, 21 сентября, состоится поединок между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Они сразятся за титул IBF, от которого недавно отказался Александр Усик.

Читайте также Должен его узаконить, – Дюбуа высказался о титульной битве за подаренный Усиком пояс

Какой прогноз дал Грицив на бой

Украинский боксер уверен в победе Энтони Джошуа.

Джошуа лучше, чем Дюбуа, по всем показателям: сила, скорость, работа ног, боксерский IQ. Поэтому я считаю, что Энтони победит в этом поединке. Если выиграет Дюбуа – я очень удивлюсь,

– отметил Грицив.

В частности он выделил лучшие качества Эй-Джея, которые помогут ему одолеть Даниэля Дюбуа в противостоянии.

"У Джошуа мощный удар, все его предыдущие поединки это показали. Но Дюбуа также славится своей силой. Думаю, нокдауны в этом поединке будут. Тот, кто выдержит эту мощь – победит.Джошуа – один из моих любимых боксеров. Мне импонирует его бокс, его характер и поведение, как в ринге, так и вне его", – добавил Александр Грицив.

Напомним, что в случае победы Энтони Джошуа, поклонники бокса смогут увидеть третий бой британца с Александром Усиком. Сам украинец выразил готовность к третьему поединку.