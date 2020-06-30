Найсильніший тенісист світу серб Новак Джокович передумав здавати повторний тест на коронавірус. Новак відмовився від повторного аналізу через п'ять днів після першого.

Як повідомляє B92, хвороба у Новака і його дружини протікає безсимптомно. Вони продовжують дотримуватися режиму самоізоляції.

Варте уваги Спалах COVID-19 на турнірі Джоковича: заразився легендарний тенісист

Новак вважає повторний тест необов'язковим

У вівторок у заяві про позитивний результат тесту серб повідомив, що хоче здати повторний через п'ять днів.

За інформацією сербського видання B92, Джокович вирішив поки не робити другий тест. Він вважає це необов'язковим.

Джокович продовжить перебувати на самоізоляції, а після цього здасть фінальний тест.

До речі Джокович виступив проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу

Спалах COVID-19 на турнірі Джоковича