Легендарный в прошлом теннисист Горан Иванишевич сдал положительный тест на коронавирус. Иванишевич сдал положительный тест после турнира Новака Джоковича, с которым сотрудничает.

Тренер Джоковича подтвердил информацию, что заразился COVID-19 в своем инстаграме. Два теста Иванишевича были отрицательные, третий – положительный.

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Иванишевич чувствует себя хорошо

"К сожалению, после двух отрицательных результатов за последние 10 дней у меня положительный тест на COVID-19. Я хорошо себя чувствую и у меня нет никаких симптомов", – заявил известный в прошлом спортсмен.

Он также призвал всех, кто с ним контактировал, позаботиться о себе и своих близких.

"Я продолжу соблюдать самоизоляцию. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто заразился", – написал Горан.

Что известно о вспышке COVID-19 на турнире Джоковича

Первый номер мирового рейтинга серб Новак Джокович организовал серию выставочных турниров на Балканах.

На турнирах теннисисты не соблюдали рекомендаций. Участники обнимались, пожимали друг другу руки. Также на матчах присутствовали зрители.

Первым, у кого подтвердили коронавирус, стал болгарский теннисист Григор Димитров. Впоследствии COVID-19 обнаружили у его тренера Виктора Троицки и его беременной жены.

Примечательно Джокович выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

Также вирус был обнаружен у Борни Чорича и фитнес-тренера Джоковича. Впоследствии положительные тесты на COVID-19 сдал сам Новак и его жена.

Руководство Хорватии 24 июня объявило о введении ограничений для тех, кто въезжает из других балканских стран.

Люди, которые приезжают из Сербии, Боснии, Косово и Северной Македонии, должны будут пройти 14-дневную самоизоляцию по прибытии.