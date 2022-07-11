Джокович намекнул, чего готов пропустить US Open из-за отсутствия вакцинации
Источник:ESPN
Чемпион Уимблдона-2022 Новак Джокович может не поехать на US Open. У теннисиста нет вакцинации против коронавируса.
Джокович: Я не вакцинирован и не планирую вакцинироваться
По словам сербского теннисиста, он не намерен вакцинироваться для того, чтобы играть на US Open. Он даже готов пропустить турнир.
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Я не вакцинирован и не планирую вакцинироваться. Все, что я могу получить – это то, что они отменят обязательную зеленую карту вакцинации (в Украине – сертификат) для въезда в Соединенные Штаты или исключения. Не знаю. Не думаю, что исключение реально возможно. Если такая возможность есть, то я не знаю, как это будет выглядеть. Не знаю, у меня нет много ответов,
– заявил Джокович.
Отметим, что в настоящее время иностранцам без прививки от ковируса запрещен въезд в США.
Джокович не выступил на Australian Open
- Джокович уже пропустил в этом году Australian Open из-за отказа вакцинироваться.
- В начале января Джокович прилетел в Мельбурн для участия в Australian Open.
- В аэропорту теннисист не смог пройти паспортный контроль. Причиной стала неразбериха с оформлением визы. К тому же теннисист не имел прививки против коронавируса.
- Пограничники аннулировали визу и задержали Новака. Серб подал апелляцию и выиграл ее, после чего аннуляция визы была отменена.
- Затем оказалось, что министр иммиграции может лично рассмотреть это дело и, пользуясь своими полномочиями, может повторно отменить визу теннисиста, который он и сделал. После чего Джокович был депортирован из Австралии.