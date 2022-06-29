Джокович: Если меня не допустят на US Open, это не будет концом света

Серб прокомментировал возможный пропуск US Open из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Он считает это решение несправедливым.

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На днях я переписывался с Теннисом Сандгреном и поблагодарил его за публичную поддержку в этой истории. Он сказал очень умные вещи: если вы не пускаете невакцинированных игроков, не пускайте всех (невакцинированных). Где логика с точки зрения медицины, что Теннис может играть, потому что он гражданин США, а я не могу?

– подчеркнул Джокович.

Новак подчеркнул, что сейчас он полностью сосредоточен на Уимблдоне.

"Если бы у меня был американский паспорт или грин-карта, я бы смог сыграть. Если меня не допустят на US Open, это не будет концом света и мы пойдем дальше. Но сейчас я полностью сосредоточен на Уимблдоне", – добавил сербский теннисист.

Отметим, что в настоящее время иностранцам без прививки от коронавируса запрещен въезд в США.

Кстати говоря. US Open-2022 состоится с 29 августа и продлится до 11 сентября.

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