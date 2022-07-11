Джокович: Я не вакцинирован и не планирую вакцинироваться

По словам сербского теннисиста, он не намерен вакцинироваться для того, чтобы играть на US Open. Он даже готов пропустить турнир.

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Я не вакцинирован и не планирую вакцинироваться. Все, что я могу получить – это то, что они отменят обязательную зеленую карту вакцинации (в Украине – сертификат) для въезда в Соединенные Штаты или исключения. Не знаю. Не думаю, что исключение реально возможно. Если такая возможность есть, то я не знаю, как это будет выглядеть. Не знаю, у меня нет много ответов,

– заявил Джокович.

Кстати говоря. US Open-2022 состоится с 29 августа и продлится до 11 сентября.

Отметим, что в настоящее время иностранцам без прививки от ковируса запрещен въезд в США.

Джокович не выступил на Australian Open