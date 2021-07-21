Джойс встретится с победителем боя Усик – Джошуа

Супертяжеловес из Великобритании Джо Джойс станет обязательным претендентом на пояс WBO. Боксер может стать следующим соперником Александра Усика, если украинец победит Энтони Джошуа.

Потенциальный соперник Усика

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера, пообещал клиенту новый бой. Джо Джойс будет первым претендентом на поединок с победителем противостояния Александр Усик – Энтони Джошуа.

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Джойс хочет провести встречу при поддержке родных трибун на стадионе "Эмирейтс" – домашнем стадионе футбольного клуба Арсенал.

Было подтверждено, что бой Джошуа и Усика состоится официально. Джо Джойс станет первым претендентом на победу. Он хочет драться на стадионе "Эмирейтс",

– сказал Уоррен.

Напомним, что 20 июля Усик и Джошуа официально подписали контракт боя. Боксеры выйдут на ринг 25 сентября на арене футбольного клуба Тоттенхэм. На кону поединка будут стоять титулы WBA, WBO, IBF. Все пояса принадлежат Энтони Джошуа.