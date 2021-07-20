Бой состоится 25 сентября. Как и ожидалось, олимпийские чемпионы 2012 года Джошуа и Усик встретятся в Лондоне. Поединок состоится на арене футбольного клуба Тоттенхэм.

О главном Официально: бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября

Дорогу осилит идущий,

– коротко и лаконично подписал фото Усик.

Усик – Джошуа: что известно о бое