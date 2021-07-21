Потенциальный соперник Усика

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера, пообещал клиенту новый бой. Джо Джойс будет первым претендентом на поединок с победителем противостояния Александр Усик – Энтони Джошуа.

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Джойс хочет провести встречу при поддержке родных трибун на стадионе "Эмирейтс" – домашнем стадионе футбольного клуба Арсенал.

Было подтверждено, что бой Джошуа и Усика состоится официально. Джо Джойс станет первым претендентом на победу. Он хочет драться на стадионе "Эмирейтс",

– сказал Уоррен.

Напомним, что 20 июля Усик и Джошуа официально подписали контракт боя. Боксеры выйдут на ринг 25 сентября на арене футбольного клуба Тоттенхэм. На кону поединка будут стоять титулы WBA, WBO, IBF. Все пояса принадлежат Энтони Джошуа.