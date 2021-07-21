Потенциальный соперник Усика
Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера, пообещал клиенту новый бой. Джо Джойс будет первым претендентом на поединок с победителем противостояния Александр Усик – Энтони Джошуа.
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Джойс хочет провести встречу при поддержке родных трибун на стадионе "Эмирейтс" – домашнем стадионе футбольного клуба Арсенал.
Было подтверждено, что бой Джошуа и Усика состоится официально. Джо Джойс станет первым претендентом на победу. Он хочет драться на стадионе "Эмирейтс",
– сказал Уоррен.
Напомним, что 20 июля Усик и Джошуа официально подписали контракт боя. Боксеры выйдут на ринг 25 сентября на арене футбольного клуба Тоттенхэм. На кону поединка будут стоять титулы WBA, WBO, IBF. Все пояса принадлежат Энтони Джошуа.
- По предварительной информации, контракт предусматривает реванш для Джошуа. Второй бой состоится в том случае, если британский боксер проиграет украинцу. Также распределение гонорара будет в пользу британца – 80 на 20.
- В Великобритании ослабили карантин. Поэтому стадион в Лондоне будет разрешено заполнить на все 100%.