Как Юлия Джима выиграла "серебро" на этапе Кубка мира: появилось видео
Украинка Юлия Джима стала второй в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону. Украинка прошла гонку без промахов и отстала от победительницы Тириль Экхофф на 9 секунд.
Источник:24 канал
Джима стартовала под 26-м стартовым номером в первой группе. Таким образом она знала результаты большинства лидеров гонки. После двух огневых рубежей она вышла лидером, однако уступила по скорости норвежке Экхофф, имеющей в пассиве один промах.
Ход гонки Джима завоевала "серебро" спринта по биатлону в Нове-Место, победила неудержимая Экхофф
Видео "серебряного" выступления Юлии Джимы (смотрите с 27 секунды)
Что известно о выступлениях Джимы
- Для Джимы второе место в спринте – лучший показатель в истории выступлений на этапах Кубка мира по биатлону.
- В январе Юлия принесла Украине первую медаль в сезоне-2020/2021 – "серебро" в Антхольце. До этого лучшим выступлением украинцев в этом сезоне было шестое место Дмитрия Пидручного в спринте.
- В общем зачете Кубка мира Юлия Джима идет 20-й (312 очков).
Достижения Юлии Джимы / Инфографика Спорт 24
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