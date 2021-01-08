Легкий дивизион в боксе называют одним из самых интересных, от которого ожидают много крупных сражений в 2021 году. Звездой легкого веса является украинец Василий Ломаченко, которому готовы бросить вызов более молодые оппоненты. Среди них Джервонта Дэвис.

Американец неоднократно говорил, что хочет встретиться с Ломаченко. Однако в первую очередь Дэвис хочет провести бой с Райаном Гарсией. Об этом сообщает vRINGe.

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Гарсия и Дэвис активно работают над своим боем, не стесняясь так называемого трэш-тока. Дэвис заявил, что его бой с Гарсией состоится уже в мае.

Кроме Гарсии, Джервонта обратил внимание на 33-летнего Василия Ломаченко.

Я готов драться не только с Гарсией, но и с Василием Ломаченко или Девином Хейни. Да, мы в разных командах. Но если будет заинтересованность болельщиков, то я хотел бы, чтобы эти бои состоялись,

– сказал Дэвис.

Он даже дал прогноз на свой бой с Ломаченко. Американец обещает уничтожить Василия.

"Прогноз на бой с Ломаченко? Думаю, я его сначала сломаю, а затем нокаутирую в поздних раундах", – отметил Дэвис.

Кто станет следующим соперником Ломаченко

Ломаченко в октябре 2020 года проиграл Теофимо Лопесу, после чего реноме украинца изрядно пострадало.

Лопес отказывается давать реванш украинцу, а эксперты советуют Василию покинуть легкий вес. Однако Ломаченко хочет остаться в легком весе.

Кроме реванша с Лопесом, украинец не против встретиться с Дэвисом. Также Василию бросал вызов Девин Хейни.