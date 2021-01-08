Легкий дивізіон у боксі називають одним з найцікавіших, від якого очікують багато великих боїв у 2021 році. Зіркою легкої ваги є українець Василь Ломаченко, якому готові кинути виклик більш молоді опоненти. Серед них Джервонта Девіс.

Американець неодноразово говорив, що прагне зустрітися з Ломаченком. Однак у першу чергу Девіс хоче провести бій з Раяном Гарсією. Про це повідомляє vRINGe.

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Гарсія та Девіс активно працюють над своїм боєм, не соромлячись так званого трештоку. Девіс заявив, що його бій з Гарсією відбудеться вже у травні.

Окрім Гарсії, Джервонта звернув увагу на 33-річного Василя Ломаченка.

Я готовий битися не тільки з Гарсією, але і з Василем Ломаченком або Девіном Хейні. Так, ми в різних командах. Але якщо буде зацікавленість уболівальників, то я хотів би, щоб ці бої відбулися,

– сказав Девіс.

Він навіть дав прогноз на свій бій з Ломаченком. Американець обіцяє знищити Василя.

"Прогноз на бій з Ломаченко? Думаю, я його спершу зламаю, а потім нокаутую в пізніх раундах", – зазначив Девіс.

Хто стане наступним суперником Ломаченка

Ломаченко у жовтні 2020 року програв Теофімо Лопесу, після чого реноме українця неабияк постраждало.

Лопес відмовляється давати реванш українцю, а експерти радять Василю покинути легку вагу. Проте Ломаченко хоче залишитися у легкій вазі.

Окрім реваншу з Лопесом, українець не проти зустрітися з Девісом. Також Василю кидав виклик Девін Хейні.