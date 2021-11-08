Шевченко приступил к работе в Дженоа
Шевченко и Дженоа подписали контракт до 30 июня 2022 года. В понедельник, 8 ноября, тренер приехал в офис "грифонов" в район Пегли.
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Андрей Шевченко прибыл в расположение Дженоа / Фото twitter.com/GenoaCFC
Итальянское издание TUTTOmercatoWEB опубликовало видео прибытия Шевченко в Дженоа.
- 45-летний украинский тренер 7 ноября официально возглавил Дженоа. Шевченко впервые в карьере возглавил клуб. До того тренер 5 лет работал во главе сборной Украины.
- Шевченко стал только вторым украинским специалистом, который возглавил команду из топ-5 сильнейших лиг Европы. Первым был Виктор Скрипник, возглавлявший немецкий Вердер.
- Тренер дебютирует во главе Дженоа 21 ноября домашним матчем против римской Ромы Жозе Моуринью.