Болонья – Дженоа 1:1

Голы: Де Сильвестри, 90+6 – Гудмундссон, 20

В чемпионате Италии стартовал 19-й тур сезона 2023-2024. В стартовой игре уикенда сенсационная Болонья принимала Дженоа, где играет Руслан Малиновский, пишет 24 канал.

По теме Заслуженная награда: Довбика признали лучшим игроком декабря в Ла Лиге

Гол со штрафного едва не принес победу

"Красно-синие" неожиданно запрыгнули в еврокубковую зону и подошли к туру на 5 месте. Впрочем, в генуэзце в последнее время производят впечатление.

В последних трех играх "грифоны" были андердогами, но смогли не проиграть ни разу. Дженоа отобрала очки у Интера и Ювентуса (дважды по 1:1) и выиграла на выезде у Сассуоло.

Против Болонья подопечные Альберто Джилардино также получили результат. Хотя по игре хозяева были на голову выше. Но Дженоа удалось реализовать свой единственный удар в створ ворот.

В середине первого тайма Мессиас заработал стандарт на углу штрафной и Гудмундссону удался красивый и точный обводной удар в дальний угол. К слову, для исландца это уже девятый гол этого сезона.

Читайте также Сохранил ворота "сухими": уроженец Черкасс дебютировал за Наполи в матче Серии А

Хозяева все-таки дожали

Болонья же продолжала давить до конца игры, но Мартинес был на высоте. Кипер выполнил семь сейвов, но все же не удержал ворота сухими. Уже в компенсированное время после углового Салемакерс нашел в чужой площадке Де Сильвестри.

Тот с близкого расстояния расстрелял ворота гостей. Что касается Малиновского, то украинец отыграл весь матч, но ничем серьезным не запомнился, выполнив много черновой работы.

Турнирное положение в Серии А