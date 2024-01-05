Болонья – Дженоа 1:1
Голы: Де Сильвестри, 90+6 – Гудмундссон, 20
В чемпионате Италии стартовал 19-й тур сезона 2023-2024. В стартовой игре уикенда сенсационная Болонья принимала Дженоа, где играет Руслан Малиновский, пишет 24 канал.
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Гол со штрафного едва не принес победу
"Красно-синие" неожиданно запрыгнули в еврокубковую зону и подошли к туру на 5 месте. Впрочем, в генуэзце в последнее время производят впечатление.
В последних трех играх "грифоны" были андердогами, но смогли не проиграть ни разу. Дженоа отобрала очки у Интера и Ювентуса (дважды по 1:1) и выиграла на выезде у Сассуоло.
Против Болонья подопечные Альберто Джилардино также получили результат. Хотя по игре хозяева были на голову выше. Но Дженоа удалось реализовать свой единственный удар в створ ворот.
В середине первого тайма Мессиас заработал стандарт на углу штрафной и Гудмундссону удался красивый и точный обводной удар в дальний угол. К слову, для исландца это уже девятый гол этого сезона.
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Хозяева все-таки дожали
Болонья же продолжала давить до конца игры, но Мартинес был на высоте. Кипер выполнил семь сейвов, но все же не удержал ворота сухими. Уже в компенсированное время после углового Салемакерс нашел в чужой площадке Де Сильвестри.
Тот с близкого расстояния расстрелял ворота гостей. Что касается Малиновского, то украинец отыграл весь матч, но ничем серьезным не запомнился, выполнив много черновой работы.
Турнирное положение в Серии А
- Болонья упустила возможность заскочить в зону Лиги чемпионов и осталась на пятой строчке
- по итогам тура подопечные Мотты могут упасть на шестое место, если Аталанта переигрывает Рому
- Дженоа же осталась 12-й и теперь опережает зону вылета на семь очков
- расстояние от зоны попадания в еврокубки составляет тоже семь баллов
- в следующем туре 13 января "грифоны" примут Торино
- Руслан Малиновский провел в этом сезоне 19 матчей в чемпионате и Кубке Италии.
- на счету украинца по два гола и ассиста