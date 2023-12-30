Наполи – Монца 0:0
В пятницу, 29 декабря, состоялся матч 18-го тура Серии А, в котором Наполи встречался с Монцой. Действующий чемпион Италии не сумел одержать победу, пишет 24 Канал.
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На 74-й минуте травму получил основной вратарь "партенопийцев" Алекс Меретт. Вместо него на поле вышел Никита Контини-Барановский. Для 27-летнего голкипера украинского происхождения это был дебютный матч за Наполи. До финального свистка Никита сохранил ворота "сухими".
Что известно о Контини-Барановском
- Никита родился в Черкассах в семье украинки и итальянца из Неаполя Паскуале Контини. В возрасте 3-х лет вместе с семьей переехал в Италию.
- Футболом начал заниматься в академии Атлетико Джульяно. В 2007 году юного голкипера заметили тренеры Наполи, пригласившие его в академию.
- В возрасте 18 лет заключил первый профессиональный контракт с неаполитанским клубом. Однако пробиться в основу клуба не сумел.
- Для получения игровой практики Контини-Барановский играл на правах аренды за клубы низших дивизионов чемпионата Италии.
- В сезоне 2023/24 вернулся в Наполи. Отметим, что впервые Контини-Барановский сыграл за Наполи в товарищеском матче еще в 2018 году.
- Ранее Никита выражал желание играть за сборную Украины, но тренеры "сине-желтых" ни разу не вызывали его на сбор.
Видеообзор матча Наполи – Монца