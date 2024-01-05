Болонья – Дженоа 1:1
Голи: Де Сільвестрі, 90+6 – Гудмундссон, 20.
В чемпіонаті Італії стартував 19 тур сезону 2023-2024. У стартовій грі вікенду сенсаційна Болонья приймала Дженоа, де грає Руслан Маліновський, пише 24 канал.
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Гол зі штрафного ледь не приніс перемогу
"Червоно-сині" неочікувано застрибнули у єврокубкову зону та підійшли до туру на 5 місці. Втім у генуезці останнім часом справляють враження.
В останніх трьох іграх "грифони" були андердогами, але змогли не програти жодного разу. Дженоа відібрала очки в Інтера та Ювентуса (двічі по 1:1), а також виграла на виїзді у Сассуоло.
Проти Болоньї підопічні Альберто Джилардіно також здобули результат. Хоча по грі господарі були на голову вищими. Але Дженоа вдалось реалізувати свій єдиний удар у ствір воріт.
В середині першого тайму Мессіас заробив стандарт на куті карного майданчика і Гудмундссону вдався красивий та точний обвідний удар в дальній кут. До слова, для ісландця це вже дев'ятий гол цього сезону.
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Господарі таки дотисли
Болонья ж продовжувала тиснути до кінця гри, але Мартінес був на висоті. Кіпер виконав аж сім сейвів, але все ж не втримав ворота сухими. Вже у компенсований час після кутового Салемакерс знайшов у чужому майданчику Де Сільвестрі.
Той з близької відстані розстріляв ворота гостей. Що ж стосується Маліновського, то українець відіграв весь матч, але нічим серйозним не запам'ятався, виконавши багато чорнової роботи.
Турнірне положення в Серії А
- Болонья втратила можливість заскочити у зону Ліги чемпіонів та залишилась на п'ятій сходинці
- за підсумками туру підопічні Мотти можуть впасти на шосте місце, якщо Аталанта переграє Рому
- Дженоа ж залишилась 12-ою і тепер випереджає зону вильоту на сім очок
- відстань від зони потрапляння в єврокубки становить теж сім балів
- у наступному турі 13 січня "грифони" приймуть Торіно
- Руслан Маліновський провів цього сезону 19 матчів у чемпіонаті та Кубку Італії
- на рахунку українця по два голи та асисти