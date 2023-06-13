Манчестер Сити одержал победу в финале Лиги чемпионов над миланским Интером (1:0), тем самым оформив требл в текущем сезоне Футболисты английского клуба не сдерживают свои алкогольные таланты.

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Полностью заслуживают отдыха

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола предоставил своим подопечным несколько недель отдыха и снял все запреты, отблагодарив футболистов за их победу. Игроки Манчестер Сити предоставленными "каникулами" пользуются по полной. "Голубые" сразу бросились праздновать сезонные достижения после вручения медалей победителям Лиги чемпионов прямо в раздевалке на стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Забава, санкционированная тренерским штабом "горожан", так быстро не умолкла.

Футболисты Манчестер Сити, словно сцепившиеся с цепи, продолжили праздновать в самолете, затем перед болельщиками у себя в городе, а во время чемпионского парада на крыше специального автобуса "голубые" уже не контролировали себя и свои действия. Особенно выделился Джек Грилиш, который повинью сконцентрировался на праздновании, которое он заслужил.

Полузащитник "горожан" уже в автобусе изрядно пригубил, однако одноклубники продолжали поливать его алкоголем. Сначала Грилиш даже не переоделся после награждения ЛЧ, разгуливая в футбольной форме, а затем совсем и ходил в жилетке рабочего, одетого на голое тело.

После чемпионского парада некоторые футболисты МанСити решили продлить праздник на Ибице. "Городяне" выпили несколько десятков литров алкоголя, однако игроки при этом вели себя адекватно и не устраивали дебошир. Но вот на следующее утро все же были последствия. Кайл Уокер буквально вынес Джека Грилиша из номера гостиницы, поскольку полузащитник "горожан" едва передвигал ноги. После этого футболисты отправились в аэропорт, где Грилишу предложили инвалидное кресло, однако Джек собрался с силами и смог уйти самостоятельно.

Кайл Уокер помогает Джеку Грилишу / Daily Mail