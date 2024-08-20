Накануне в Нью-Йорке состоялась пресс-конференция с участием будущих соперников. Во время нее боксеры провели дуэль взглядов, которая закончилась потасовкой.

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Фантастический гонорар для блогера

Среди прочего во время мероприятия Джейк Пол признался, сколько он заработает за бой против легенды бокса Майка Тайсона. По словам 27-летнего американца, он ожидает получить за поединок сумасшедший чек и пригрозил "Железному Майку" нокаутом.

Я здесь, чтобы заработать 40 миллионов долларов и нокаутировать легенду. Мне плевать на все остальное. Он тот, кто хотел, чтобы это был официальный бой, и он действительно будет нокаутирован,

– дерзко заявил Пол.

Справка. Бой Тайсона и Пола состоится 15 ноября в Арлингтоне. Он был перенесен с 20 июля из-за обострения язвы у 58-летнего экс-чемпиона.

Отметим, что свою боксерскую карьеру Джейк Пол начал в 2020 году. Он провел 11 поединков, в которых одержал 10 побед, потерпев лишь одно поражение против Томми Фьюри.