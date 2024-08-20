Напередодні у Нью-Йорку відбулася пресконференція за участі майбутніх суперників. Під час неї боксери провели дуель поглядів, яка закінчилася штовханиною.

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Фантастичний гонорар для блогера

Серед іншого під час заходу Джейк Пол зізнався, скільки він заробить за бій проти легенди боксу Майка Тайсона. За словами 27-річного американця, він очікує отримати за поєдинок шалений чек і пригрозив "Залізному Майку" нокаутом.

Я тут, щоб заробити 40 мільйонів доларів і нокаутувати легенду. Мені начхати на все інше. Він той, хто хотів, щоб це був офіційний бій, і він справді буде нокаутований,

– зухвало заявив Пол.

Довідка. Бій Тайсона та Пола відбудеться 15 листопада в Арлінгтоні. Він був перенесений з 20 липня через загострення виразки у 58-річного ексчемпіона.

Зазначимо, що свою боксерську кар'єру Джейк Пол розпочав у 2020 році. Він провів 11 поєдинків, у яких здобув 10 перемог, зазнавши лише однієї поразки проти Томмі Ф'юрі.