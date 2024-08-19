Эта битва будет иметь профессиональный статус. Она станет 57-й в карьере американского экс-чемпиона, пишет 24 Канал.

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Игривая провокация от Тайсона

Накануне в Нью-Йорке состоялась пресс-конференция с участием будущих соперников. На ней бойцы провели дуэль взглядов, во время которой Майк Тайсон дважды толкнул на 30 лет младшего ютубера.

Тот не остался в долгу и ответил легенде бокса той же монетой. Это происходило в достаточно теплой атмосфере и имело шуточный характер.

Битва взглядов Тайсона и Пола закончилась потасовкой: смотрите видео

Справка. Майк Тайсон должен был боксировать с Джейком Полом еще 21 июля, однако бой перенесли из-за проблем со здоровьем у легендарного боксера. Новая дата поединка – 15 ноября.

Напомним, что ранее 58-летний экс-чемпион признался, почему согласился вернуться на ринг. По словам Тайсона, он является "наркоманом славы" и уверен, что соперник не сможет его даже коснуться во время боя.