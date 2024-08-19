Среди болельщиков продолжаются дискуссии, кто же на самом деле должен быть первым номером P4P. Главным оппонентом украинца считается 36 летний американец с победной серией в 41 бой.

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Признание для украинского чемпиона

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли сравнил Александра Усика с Теренсом Кроуфордом. Он считает обоих лучшими бойцами современности и признался, кто, по его мнению, сейчас является лидером в мировом боксе независимо от весовой категории.

"Знаете, у меня на первом месте идет Усик. Это просто справедливо. То, что смог сделать Усик... Он несколько раз ударил Фьюри. Но с другой стороны, Тайсон тоже причинял Усику боль. Однако Александр выдержал это, вернулся и остался сфокусированным и решительным. Да, он является лучшим боксером в мире по очкам. Он это заслужил, чувак. Усик побил гиганта.

Но, если Кроуфорд станет абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе, то тогда он, наверняка, будет первым номером. Для меня Теренс – лучший боец мира в плане навыков", – сказал Брэдли.

Справка. Теренс Кроуфорд является двукратным абсолютным чемпионом мира. В августе 2024 года он дебютировал в первом среднем весе, где победил чемпиона по версии WBA Исроила Мадримова.

Напомним, что Александр Усик после реванша против Тайсона Фьюри может также сменить весовую категорию. Он рассматривает возможность вернуться в крузервейт.