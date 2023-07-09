Не получится убежать так, как игрокам Шахтера: легионер Динамо категорически против выступать за киевлян

Джастин Лонвейк принял твердое решение относительно своего будущего. Столичного коллектива в планах нидерландца нет.

Джастин Лонвейк решил покинуть Динамо и не играть за киевлян в следующем сезоне. Однако воспользоваться новым правилом ФИФА футболисту не получится.

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Не все так просто

Джастин Лонвейк, присоединившийся к состоянию бело-синих только в сентябре 2022-го, принял решение больше не играть за киевский коллектив. Нидерландский футболист не хочет больше возвращаться в Украину, поскольку не испытывает нехватки безопасности на территории нашего государства. Но вот просто, как это было раньше, бежать Лонвейк из Динамо не получится.

Ранее выступавшие в Украинской Премьер-лиге легионеры могли смело покидать чемпионат Украины после начала полномасштабной войны, которую развязала Россия. Все из-за нового правила ФИФА, позволявшего футболистам в любой момент сменить клубную прописку, чем активно пользовались игроки донецкого Шахтера, что понесло за собой большие финансовые убытки для "горняков"

Однако мировая организация все же немного видоизменила свое правило, установив, что игроки, подписавшие контракт с украинским клубом после начала полномасштабной войны, не могут пользоваться данной поблажкой. Лонвейк начал сотрудничество с Динамо уже после 24 февраля 2022 года, поэтому привилегий от ФИФА у него нет, а футболисту остается всего лишь договариваться с киевлянами, чем активно занимаются агенты нидерландского футболиста, которые обратились в столичный клуб с инициативой сотрудничества.

Представители Лонвейка желают, чтобы нидерландца отпустили из клуба на правах аренды, а вот у Джастина уже есть варианты продолжения карьеры. Интерес к полузащитнику проявляют два клуба из Нидерландов и один из Дании, откуда Лонвейк и превратился в Динамо (из Витеборга). Стоит отметить, что Transfermarkt оценивает Лонвейка, проведшего за киевлян 18 матчей ( 1 гол и 1 ассист) в один миллион евро.

Напомним. Вместе с Джастином на сборы с Динамо в Австрию по идентичной причине не отправился македонский полузащитник Решат Рамадани, которого может ожидать подобная участь.