Лондонский Челси под руководством нового главного тренера Маурисио Почеттино приступил к подготовке к новому сезону. В команде пока отсутствует Михаил Мудрик, получивший короткий отпуск за выступление на молодежном чемпионате Европы-2023.
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Стратегия Почеттино поможет Мудрику
Аргентинский специалист славится умением найти подход к каждому игроку и раскрыть его лучшие качества. В новом клубе Почеттино не намерен отказываться от своей фишки. Тренер рассчитывает, что его метод позволит Михаилу Мудрику выйти на нужный уровень и принести пользу команде в новом сезоне.
Очень важно разговаривать с футболистами. Я встречусь с ним до того, как он приедет на предсезонку. Мне очень нравится видеть его в команде, а также разрабатывать лучшую стратегию, которая поможет Мудрику выйти на уровень, на который рассчитывают в Челси,
– рассказал Почеттино.
Таким образом, новый наставник "синих" рассчитывает на украинского таланта. Уже 17 июля Челси отправится в турне в США. Мудрик должен присоединиться к команде накануне выезда.
Почеттино очень понравилось, что Мудрик не сразу взял отпуск, а уехал на молодежный чемпионат Европы-2023. Из-за травмы украинец пропустил матчи группового этапа, но в плей-офф сумел продемонстрировать свое мастерство. На ЧЕ-2023 Мудрик сыграл 2 матча и отдал 3 ассиста. Вингер Челси внес весомый вклад в выход "сине-желтых" в полуфинал турнира.