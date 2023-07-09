Джастін Лонвейк вирішив покинути Динамо та не грати за киян у наступному сезоні. Проте скористатись новим правилом ФІФА футболісту не вийде.

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Не все так просто

Джастін Лонвейк, який приєднався до стану "біло-синіх" тільки у вересні 2022-го, прийняв рішення більше не грати за київський колектив. Нідерландський футболіст не жадає більше повертатися в Україну, оскільки не відчуває брак безпеки на теренах нашої держави. Та от просто, як це було раніше, втекти Лонвейку з Динамо не вийде.

Раніше легіонери, які виступали в Українській Прем'єр-лізі, могли сміло покидати чемпіонат України після початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Все через нове правило ФІФА, яке дозволяло футболістам у будь-який момент змінити клубну прописку, чим активно користувалися гравці донецького Шахтаря, що понесло за собою великі фінансові збитки для "гірників".

Проте світова організація все ж трішки видозмінила своє правило, встановивши, що гравці, які підписали контракт з українським клубом після початку повномасштабної війни, не можуть користуватися даною поблажкою. Лонвейк розпочав співпрацю з Динамо уже після 24-го лютого 2022-го року, тому привілеїв від ФІФА у нього немає, а футболісту залишається всього лиш домовлятись з киянами, чим активно займаються агенти нідерландського футболіста, які звернулися до столичного клубу з ініціативою співпраці

Представники Лонвейка жадають, щоб нідерландця відпустили з клубу на правах оренди, а от у Джастіна уже є варіанти продовження кар’єри. Інтерес до півзахисника виявляють два клуби з Нідерландів і один з Данії, звідки Лонвейк і перерався до Динамо (з Вітеборга). Варто відзначити, що Transfermarkt оцінює Лонвейка, який провів за киян 18 матчів (1 гол та 1 асист) в один мільйон євро.