В конце декабря в Саудовской Аравии прошел большой вечер бокса. В одном из поединков Даниэль Дюбуа нокаутировал Джаррелла Миллера за 10 секунд до конца встречи.

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Ограбление от Миллера

После этого поражения американец попал в громкий скандал. Как сообщают американские СМИ, Миллер принял участие в угоне черного автомобиля-пикапа Dodge Ram из автосалона в Голливуде.

У Джаррелла в этом деле даже была сообщница. Женщина притворилась, будто забыла телефон в машине во время просмотра. Когда работник салона взял ключи и открыл автомобиль, Миллер атаковал его сзади, нанеся побои, украл ключи и уехал на авто.

Впрочем, тот Dodge Ram имел маячок наблюдения, поэтому полиция довольно быстро остановила боксера и арестовала его. Миллер все еще остается под стражей, но у него есть возможность выйти на свободу под залог в размере 30 тысяч долларов.

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Скандальная история Джаррелла

Это далеко не первый скандал с участием Джаррелла. В 2019 году он был отстранен от бокса из-за многочисленных проваленных допинг-тестов. Вернуться на ринг Миллер смог только в 2022 году.

К слову, поражение от Дюбуа стало для "Большого малыша" первым в карьере. До этого Джарреалл выиграл 26 из 27 поединков, еще один был завершен вничью.