Наприкінці грудня в Саудівській Аравії відбувся великий вечір боксу. В одному із поєдинків Даніель Дюбуа нокаутував Джаррелла Міллера за 10 секунд до кінця зустрічі.

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Пограбування від Міллера

Після тої поразки американець потрапив у гучний скандал. Як повідомляють американські ЗМІ, Міллер взяв участь у викраденні чорного автомобілю-пікапа Dodge Ram із автосалону в Голлівуді.

У Джаррелла в цій справі навіть була спільниця. Жінка прикинулась, наче забула телефон в машині під час перегляду. Коли працівник салону взяв ключі та відкрив автівку, Міллер атакував його ззаду, завдавши побоїв, вкрав ключі та поїхав на авто.

Втім той Dodge Ram мав маячок спостереження, тому поліція доволі швидко зупинила боксера та заарештувала його. Міллер досі залишається під вартою, але у нього є можливість вийти на волю під заставу у розмірі 30 тисяч доларів.

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Скандальна історія Джаррелла

Це далеко не перший скандал за участю Джаррелла. У 2019 році він був відсторонений від боксу через численні провалені допінг-тести. Повернутися на ринг МІллер зміг лише у 2022-му.

До слова, поразка від Дюбуа стала для "Великого малюка" першою в кар'єрі. До цього Джарреалл виграв 26 з 27-ми поєдинків, ще один був завершений внічию.