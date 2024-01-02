Дождался завершения карьеры: легендарный Буффон предложил увеличить размер ворот

Один из лучших вратарей мира Джанлуиджи Буффон почти 30 лет игровой карьеры защищал рамку. После ухода на "пенсию" итальянец предложил пересмотреть размер футбольных ворот.

По мнению чемпиона мира-2006 Джанлуиджи Буффона, в последние десятилетия значительно увеличилась средняя антропометрия футболистов. Следовательно, стандарты размеров ворот, которые были утверждены еще в 1875 году, следует пересмотреть.

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Следует задуматься над изменением размера ворот

Бывший голкипер сборной Италии аргументировал свои предложения собственным примером.

"Мы могли бы начать думать об этом. Когда я начинал в 1998 году, я входил в пятерку самых высоких игроков Серии А (192 сантиметра). В прошлом сезоне, когда я выступал за Парму в Серии В, я тоже был в пятерке самых высоких игроков – только из двадцати двух на поле!

Размер ворот был определен в 1875 году. Для антропометрических значений того времени они, вероятно, были слишком велики. Наверное, тогда это было верно. Но сейчас, видя некоторых спортсменов и вратарей, можно задуматься", – заметил Буффон.

Размер современных футбольных ворот составляет: высота – 2,44 метра, ширина – 7,32 метра.

Сейчас полевым игрокам все труднее становится забить гол с далекого расстояния. Таким образом, увеличение размеров ворот повысит зрелищность футбола.

Вы можете увидеть влияние роста вратаря на дальние удары. Тридцать лет назад на каждые 50 ударов приходилось 10 голов. Сегодня 3 из 50. Издалека двухметровому вратарю забить гораздо сложнее,

– заявил Буффон.

Фантастическая карьера Буффона