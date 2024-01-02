После двух стартовых туров, в которых играл Андрей Лунин, испанец стал основным и провел 13 матчей подряд, чем, казалось, закрыл вопрос вратарской позиции и перспективы украинца в сезоне. Однако Кепа получил травму и своим шансом Андрей воспользовался сполна.

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Игроки Реала предпочитают Лунина

Он выдал серию успешных выступлений, чем влюбил в себя болельщиков "сливочных" и своих одноклубников. Украинец возглавил рейтинг лучших голкиперов Европы за процентом результативных сейвов и остро поднял тему, кто же заслуживает быть первым номером Реала.

Карло Анчелотти долго склонялся к варианту с Кепой, однако сейчас ситуация изменилась. Он не может определиться с основным вратарем, поэтому провел беседу с игроками команды и спросил их мнение по поводу обоих голкиперов.

Опытный итальянец поинтересовался у футболистов "королевского клуба", кого они считают убедительнее на тренировках и в матчах. Ответ удивил Анчелотти, ведь игроки заявили, что именно Андрей Лунин находится сейчас в своей лучшей форме и больше заслуживает места в основе, чем испанец.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 украинец сыграл за Реал 9 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 6 голов и 4 раза оставлял свои ворота "сухими". Кепа провел 15 матчей, на его счету 12 пропущенных мячей и 7 поединков "на ноль".

Справка. Следующий матч мадридский Реал проведет 3 января против Мальорки, стартовый свисток прозвучит в 20:15. В этом поединке точно сыграет Андрей Лунин из-за физического недомогания у испанца.