По мнению чемпиона мира-2006 Джанлуиджи Буффона, в последние десятилетия значительно увеличилась средняя антропометрия футболистов. Следовательно, стандарты размеров ворот, которые были утверждены еще в 1875 году, следует пересмотреть.
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Следует задуматься над изменением размера ворот
Бывший голкипер сборной Италии аргументировал свои предложения собственным примером.
"Мы могли бы начать думать об этом. Когда я начинал в 1998 году, я входил в пятерку самых высоких игроков Серии А (192 сантиметра). В прошлом сезоне, когда я выступал за Парму в Серии В, я тоже был в пятерке самых высоких игроков – только из двадцати двух на поле!
Размер ворот был определен в 1875 году. Для антропометрических значений того времени они, вероятно, были слишком велики. Наверное, тогда это было верно. Но сейчас, видя некоторых спортсменов и вратарей, можно задуматься", – заметил Буффон.
Сейчас полевым игрокам все труднее становится забить гол с далекого расстояния. Таким образом, увеличение размеров ворот повысит зрелищность футбола.
Вы можете увидеть влияние роста вратаря на дальние удары. Тридцать лет назад на каждые 50 ударов приходилось 10 голов. Сегодня 3 из 50. Издалека двухметровому вратарю забить гораздо сложнее,
– заявил Буффон.
Фантастическая карьера Буффона
- Напомним, что летом 2023 года Джанлуиджи Буффон принял решение повесить перчатки на гвоздь.
- Последние два сезона знаменитый голкипер провел в родной Парме. На момент завершения карьеры "Супермену" было 45 лет.
- Буффон побил множество рекордов в серии А, Лиге чемпионов и других турниров.
- Итальянец пять раз признавался лучшим вратарем мира (2003, 2004, 2006, 2007, 2017) и трижды Европы (2003, 2016, 2017).
- В 2006 году получил приз Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю чемпионата мира.
- За свою карьеру Буффон сыграл более 1000 матчей.