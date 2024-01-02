На думку чемпіона світу-2006 Джанлуїджі Буффона, за останні десятиліття значно збільшилася середня антропометрія футболістів. Відповідно, стандарти розмірів воріт, які були затверджені ще у 1875 році, варто переглянути.

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Варто замислитись над зміною розміру воріт

Колишній голкіпер збірної Італії аргументував свої пропозиції власним прикладом.

"Ми могли б почати думати про це. Коли я починав у 1998 році, я входив до п’ятірки найвищих гравців Серії А (192 сантиметри). Минулого сезону, коли я виступав за Парму в Серії В, я теж був у п’ятірці найвищих гравців – тільки з двадцяти двох на полі!

Розмір воріт було визначено 1875 року. Для антропометричних значень того часу вони, ймовірно, були занадто великими. Напевно, тоді це було правильно. Але зараз, бачачи деяких спортсменів і воротарів, можна замислитися", – зауважив Буффон.

Довідка. Розмір сучасних футбольних воріт наразі становить: висота – 2,44 метра, ширина – 7,32 метра.

Наразі польовим гравцям дедалі важче стає забити гол з далекої відстані. Таким чином, збільшення розмірів воріт підвищить видовищність футболу.

Ви можете побачити вплив зросту воротаря на дальні удари. Тридцять років тому на кожні 50 ударів припадало 10 голів. Сьогодні 3 з 50. Здалеку двометровому воротареві забити набагато складніше,

– заявив Буффон.

Фантастична кар'єра Буффона