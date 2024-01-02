На думку чемпіона світу-2006 Джанлуїджі Буффона, за останні десятиліття значно збільшилася середня антропометрія футболістів. Відповідно, стандарти розмірів воріт, які були затверджені ще у 1875 році, варто переглянути.
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Варто замислитись над зміною розміру воріт
Колишній голкіпер збірної Італії аргументував свої пропозиції власним прикладом.
"Ми могли б почати думати про це. Коли я починав у 1998 році, я входив до п’ятірки найвищих гравців Серії А (192 сантиметри). Минулого сезону, коли я виступав за Парму в Серії В, я теж був у п’ятірці найвищих гравців – тільки з двадцяти двох на полі!
Розмір воріт було визначено 1875 року. Для антропометричних значень того часу вони, ймовірно, були занадто великими. Напевно, тоді це було правильно. Але зараз, бачачи деяких спортсменів і воротарів, можна замислитися", – зауважив Буффон.
Наразі польовим гравцям дедалі важче стає забити гол з далекої відстані. Таким чином, збільшення розмірів воріт підвищить видовищність футболу.
Ви можете побачити вплив зросту воротаря на дальні удари. Тридцять років тому на кожні 50 ударів припадало 10 голів. Сьогодні 3 з 50. Здалеку двометровому воротареві забити набагато складніше,
– заявив Буффон.
Фантастична кар'єра Буффона
- Нагадаємо, що влітку 2023 року Джанлуїджі Буффон прийняв рішення повісити рукавички на цвях.
- Останні два сезони знаменитий голкіпер провів у рідній Пармі. На момент завершення кар'єри "Супермену" було 45 років.
- Буффон побив безліч рекордів в Серії А, Лізі чемпіонів та інших турнірів.
- Італієць п'ять разів визнавався найкращим воротарем світу (2003, 2004, 2006, 2007, 2017) та тричі Європи (2003, 2016, 2017).
- У 2006 році отримав приз Льва Яшина, який вручається найкращому воротарю чемпіонату світу.
- За свою кар'єру Буффон зіграв понад 1000 матчів.