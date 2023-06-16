Нещодавно у США визначився новий чемпіон НБА. Вперше золото завоював Денвер Наггетс, який переграв по матчах Майамі Хіт з рахунком 4:1.

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Після завершення сезону стало відомо про жорстке покарання для одної із зірок ліги Джа Моранта. Лідера Мемфіс Грізліс відсторонили від баскетболу аж на 25 поєдинків.

Дискваліфікація через зброю

Причиною стала демонстрація Морантом зброї в постах у соцмережах. Ще у березні Джа був у аналогічній ситуації та за неприпустимі дії отримав дискваліфікацію на 8 матчів.

Втім американця це нічого не навчило і він знову попався на цьому у травні. Тому і покарання куди більш жорстке. Мемфіс сам відсторонив гравця на невизначений час, а тепер повністю встав на бік НБА.

Ми поважаємо рішення ліги відсторонити Джа Моранта після цього останнього інциденту. Наші стандарти як ліги та команди є чіткими. І ми очікуємо, що весь персонал клубу їх дотримуватиметься,

– йдеться у заяві клуба.

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Удар по гаманцю

Таким чином, Джа пропустить третину регулярного сезону 2023-2024 в НБА. Враховуючи зарплату Моранта у розмірі 33,5 мільйона доларів, стає зрозумілим, що Джа втратить близько 7,5 мільйонів через свій вчинок.

23-річний баскетболіст виступає за Мемфіс Грізліс з 2019 року. У минулому та цьому році Морант брав участь у Матчі усіх зірок НБА. Цього сезону Джа вилетів з Мемфісом в 1/8 фіналу плей-офф від Лос-Анджелес Лейкерс.