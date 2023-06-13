В ночь с понедельника на вторник, 13 июня, определился новый чемпион НБА. Лучшей командой турнира стал Денвер Наггетс.

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Команда Мелоуна обыграла Майами Хит со счетом 94:89 и выиграла финальную серию со счетом 4:1. Впрочем, после поединка произошел трагический случай.

Через три часа после игры неподалеку от "Болл-Арены" в Денвере произошла стрельба в толпе. Полиция США сообщает, что неизвестный открыл огонь по людям, отмечавшим на улице чемпионство своей команды.

В итоге девять болельщиков получили ранения. Трое из них в тяжелом состоянии, тогда как здоровью других уже ничего не угрожает. Злоумышленник был задержан полицией, он также получил ранения.

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Отметим, что это дебютное чемпионство для Денвера Наггетса в НБА. Команда выиграла Западную конференцию. В пле-офф команда Мелоуна прошла Миннесота Тимбервулвз, Финикс Санз и Лос-Анджелес Лейкерс.