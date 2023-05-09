Выдающееся достижение состоялось во время четвертого матча серии второго раунда плей-офф, в котором Голден Стейт противостоял Лейкерсу (101:104, 1-3). Именно в этом поединке Стефен Карри реализовал свой 4000-й трехочковый бросок.

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Исторический рекорд Карри

В общей сложности на счету разыгрывающего Голден Стейт 3390 реализованных трехочковых в регулярном чемпионате и 611 в плей-офф. По этому показателю он уверенно лидирует в НБА. Видео исторического броска Карри "Воины" опубликовали на своей странице в Twitter.

Видео 4000-го броска Карри

35-летний игрок Голден Стейт уверенно опережает по этому показателю Рея Аллена (3358) и Джеймса Хардена (3152).

Отметим, что Карри завершил встречу с Лейкерсом с 31 очком, 10 подборами, 14 передачами и 3 перехватами.

Что известно о Стефене Карри