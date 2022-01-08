Двойное наслаждение для фанатов биатлона: состав Украины на смешанные эстафеты в Оберхофе

В субботу, 8 января, двумя эстафетными гонками продолжится пятый этап Кубка мира. Биатлонисты выйдут на трассу в немецком Оберхофе.

Насыщенный день

Поклонники биатлона смогут насладиться сразу двумя гонками – смешанной эстафетой и одиночной смешанной эстафетой. Украина поборется за награды сразу в обеих дисциплинах.

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Сначала биатлонисты выйдут на трассу в классической смешанной эстафете. Первыми стартуют мужчины, а уже после экватора гонки посоревнуются женщины. Забойщиком сине-желтой команды будет Артем Прима. А вот последней честь сборной будет защищать Юлия Джима, продемонстрировавшая хорошую скорость в спринте.

Украинка будет иметь седьмой стартовый номер.

Состав Украины на смешанную эстафету

7–1. Артем Прима

7–2. Дмитрий Пидручный

7–3. Валентина Семеренко

7–4. Юлия Джима

Вниманию. Начало гонки в 13:15 по Киеву.

Следующей дисциплиной во второй соревновательный день станет одиночная смешанная эстафета, где будут стартовать по одному мужчине и женщине. Сборную Украины будут представлять Артем Тищенко и Дарья Блашко.

Состав на одиночную смешанную эстафету

8–1. Артем Тищенко

8–2. Дарья Блашко

Как украинцы выступили в предыдущих гонках в Оберхофе

Два спринта открыли программу пятого этапа Кубка мира по биатлону. Украинцы продемонстрировали неплохие результаты.

В женской гонке лучшей стала Валентина Семеренко, которая финишировала 13-й. Следует отметить скорость Юлии Джимы, которая с тремя промахами стала 21-й.

Что касается мужского спринта, то Богдан Цымбал показал второй лучший результат в карьере – 19-е место. А вот капитан и лидер команды Дмитрий Пидручный стал лишь 44-м.

Стартовый сигнал гонки прозвучит в 15:45.