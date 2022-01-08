Насыщенный день

Поклонники биатлона смогут насладиться сразу двумя гонками – смешанной эстафетой и одиночной смешанной эстафетой. Украина поборется за награды сразу в обеих дисциплинах.

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Сначала биатлонисты выйдут на трассу в классической смешанной эстафете. Первыми стартуют мужчины, а уже после экватора гонки посоревнуются женщины. Забойщиком сине-желтой команды будет Артем Прима. А вот последней честь сборной будет защищать Юлия Джима, продемонстрировавшая хорошую скорость в спринте.

Украинка будет иметь седьмой стартовый номер.

Состав Украины на смешанную эстафету

7–1. Артем Прима

7–2. Дмитрий Пидручный

7–3. Валентина Семеренко

7–4. Юлия Джима

Вниманию. Начало гонки в 13:15 по Киеву.

Следующей дисциплиной во второй соревновательный день станет одиночная смешанная эстафета, где будут стартовать по одному мужчине и женщине. Сборную Украины будут представлять Артем Тищенко и Дарья Блашко.

Состав на одиночную смешанную эстафету

8–1. Артем Тищенко

8–2. Дарья Блашко

К слову. Стартовый сигнал гонки прозвучит в 15:45.

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