Насыщенный день
Поклонники биатлона смогут насладиться сразу двумя гонками – смешанной эстафетой и одиночной смешанной эстафетой. Украина поборется за награды сразу в обеих дисциплинах.
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Сначала биатлонисты выйдут на трассу в классической смешанной эстафете. Первыми стартуют мужчины, а уже после экватора гонки посоревнуются женщины. Забойщиком сине-желтой команды будет Артем Прима. А вот последней честь сборной будет защищать Юлия Джима, продемонстрировавшая хорошую скорость в спринте.
Украинка будет иметь седьмой стартовый номер.
Состав Украины на смешанную эстафету
7–1. Артем Прима
7–2. Дмитрий Пидручный
7–3. Валентина Семеренко
7–4. Юлия Джима
Следующей дисциплиной во второй соревновательный день станет одиночная смешанная эстафета, где будут стартовать по одному мужчине и женщине. Сборную Украины будут представлять Артем Тищенко и Дарья Блашко.
Состав на одиночную смешанную эстафету
8–1. Артем Тищенко
8–2. Дарья Блашко
Как украинцы выступили в предыдущих гонках в Оберхофе
- Два спринта открыли программу пятого этапа Кубка мира по биатлону. Украинцы продемонстрировали неплохие результаты.
- В женской гонке лучшей стала Валентина Семеренко, которая финишировала 13-й. Следует отметить скорость Юлии Джимы, которая с тремя промахами стала 21-й.
- Что касается мужского спринта, то Богдан Цымбал показал второй лучший результат в карьере – 19-е место. А вот капитан и лидер команды Дмитрий Пидручный стал лишь 44-м.