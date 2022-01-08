Насичений день

Прихильники біатлону зможуть насолодитись відразу двома гонками – змішаною естафетою та одиночною змішаною естафетою. Україна позмагається за нагороди відразу в обох дисциплінах.

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Спершу біатлоністи вийдуть на трасу у класичній змішаній естафеті. Першими стартують чоловіки, а вже після екватора гонки позмагаються жінки. Забійником синьо-жовтої команди буде Артем Прима. А от останньою честь збірної захищатиме Юлія Джима, яка продемонструвала хорошу швидкість у спринті.

Українка матиме сьомий стартовий номер.

Склад України на змішану естафету

7–1. Артем Прима

7–2. Дмитро Підручний

7–3. Валентина Семеренко

7–4. Юлія Джима

До уваги. Початок гонки о 13:15 за Києвом.

Наступною дисципліною у другий змагальний день стане одиночна змішана естафета, де стартуватимуть по одному чоловіку та жінці. Збірну Україну представлятимуть Артем Тищенко та Дар'я Блашко.

Склад на одиночну змішану естафету

8–1. Артем Тищенко

8–2. Дар'я Блашко

До слова. Стартовий сигнал гонки пролунає о 15:45.

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