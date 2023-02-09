Одни громкие имена: Рух узнал потенциальных соперников в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Львовский коллектив громко залетел в юношеские еврокубки. Теперь перед молодыми игроками Руха стоит сверхсложная задача в лице 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.

Львовский Рух – единственный представитель Украины на этой стадии турнира. "Желто-черные" попали в число несеянных клубов, то есть соперники обещают быть сложными.

Достойно внимания Лунин пропустил с пенальти, но стал одним из лучших в полуфинале Клубного чемпионата мира

Жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА состоится 13 февраля в Ньоне, в 14:00.

Сеяные (соперники Руха)

Барселона

Манчестер Сити

Ливерпуль

ПСЖ

Спортинг

Атлетико Мадрид

Реал Мадрид

Милан

Несеянные

Генк

РБ Зальцбург

Боруссия Дортмунд

АЗ

Аякс

Порту

Рух

Хайдук

Потенциальные соперники "желто-черных"/инстаграм-страница Руха

Путь Руха к историческому достижению