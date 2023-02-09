Одни громкие имена: Рух узнал потенциальных соперников в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

9 февраля 2023, 15:53
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Львовский коллектив громко залетел в юношеские еврокубки. Теперь перед молодыми игроками Руха стоит сверхсложная задача в лице 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.

Львовский Рух – единственный представитель Украины на этой стадии турнира. "Желто-черные" попали в число несеянных клубов, то есть соперники обещают быть сложными.

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Жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА состоится 13 февраля в Ньоне, в 14:00.

Сеяные (соперники Руха)

  • Барселона
  • Манчестер Сити
  • Ливерпуль
  • ПСЖ
  • Спортинг
  • Атлетико Мадрид
  • Реал Мадрид
  • Милан

Несеянные

  • Генк
  • РБ Зальцбург
  • Боруссия Дортмунд
  • АЗ
  • Аякс
  • Порту
  • Рух
  • Хайдук

Потенциальные соперники "желто-черных"/инстаграм-страница Руха

Путь Руха к историческому достижению

  • Львовский коллектив получил возможность попробовать силы в Юношеской лиге УЕФА, поскольку они стали чемпионами Украины сезона 2021/2022. "Желто-черных" ждал Путь победителей лиг.
  • В первом квалификационном этапе в плей-офф раунда юношеского турнира Рух встретился с чемпионом Польши Заглембе. Львовян ждал сложный поединок, но им удалось таки пройти наших соседей. Первый матч – победа Движения 1:0, второй поединок – ничья 0:0.
  • Во втором квалификационном раунде "желто-черных" ждал чемпион Турции Галатасарай. Здесь львовскому коллективу соперник дался гораздо легче, поскольку "руховцы" дважды одолели своего соперника со счетом 3:1.
  • Таким образом, Рух и вышел в плей-офф раунда Юношеской лиги УЕФА, где представлять Украину суждено также Шахтеру, преодолевшему групповой этап.
  • И вот по итогам 1/16 финала на турнире осталась только одна украинская команда. Рух в серии послематчевых пенальти одолел итальянский Интер., а Шахтер минимально уступил хорватскому Хайдуку.

Автор: Роман Колодрубський