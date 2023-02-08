Рух U-19 – Интер U-19 1:1 (пен. – 4:3)

Голы: Панченко, 30 – Эспозито, 52.

В юношеской Лиге УЕФА началась первая стадия плей-офф. Вторые места групп играют против лучших чемпионов стран за право получить путевки в 1/8 финала.

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Среди участников этого раунда оказались две украинские команды. Шахтер занял в группе второе место, тогда как чемпион УПЛ U-19 Рух прошел уже Заглембе и Галатасарай по пути в плей-офф.

Львовянам достался непростой оппонент в лице миланского Интера, пишет 24 канал. В этой дуэли украинский клуб был явным андердогом, однако подопечные Пономарева грамотно выстроили игру.

Дотерпели и создали сенсацию

Небольшое преимущество было на стороне гостей из Италии, но первым забили именно "желто-черные" благодаря точному удару Панченко в середине первого тайма. Впрочем, сразу после перерыва Интер счет сравнял, отметился Эспозито.

По сути всю вторую половину Рух провел на своей половине поля, почти не беспокоя кипера Интера. Ничья в основное время подарила Руху шанс в серии пенальти, ведь по регламенту турнира экстратаймы не проводятся.

Первым промахнулся Интер, но промахи от Кители и Кваса поставили львовян на грань вылета. Спас команду резервный кипер Ванивский, вышедший вместо Гереты в конце основного времени специально под серию пенальти.

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Что дальше

Сразу два последующих удара миланцы не реализовали, а решающий выстрел с отметки нанес Роман. Это помогло Руху совершить громкую сенсацию, выбив действующего чемпиона Италии U-19.

Своего соперника по 1/8 финала Рух узнает 13 февраля во время жеребьевки. Им может стать одна из следующих команд:

Ливерпуль

Атлетико

Барселона

Спортинг

Милан

Реал Мадрид

Манчестер Сити

ПСЖ

Шахтер свой поединок первого раунда плей-офф начнет в 19:00 по киевскому времени. Соперником подопечных Оскара Ратулутры станет хорватский Хайдук из Сплита.