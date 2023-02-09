Андрей Лунин, приехавший на Клубный чемпионат мира в статусе первого номера Реала, только однажды вынимал мяч из сетки своих владений. Это было после пенальти от Али Маалула на 65-й минуте.

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Проиграл свой визави по позиции с Аль-Ахли

Правда, тогда счет уже был 0:2 в пользу мадридского клуба. Гол Винисиуса Жуниора в первом тайме и Федерико Вальверде на старте второй 45-минутки принесли комфортное преимущество "Королевскому клубу".

Однако Аль-Ахли удалось вернуть интригу в поединок. Уже в компенсированное к матчу время подопечные Карло Анчелотти полностью похоронили все надежды соперника на ничью в основное время. Родриго и Аррибас, которому для забитого гола хватило нескольких секунд на поле, увеличили преимущество Реала до 1:4. Финальный свисток зафиксировал эти цифры на табло.

Андрей Лунин, пропустивший только однажды, получил третью лучшую оценку в составе Реала и четвертую – в обоих коллективах.

Игра украинского голкипера "сливочных" оценена в 7.4 балла. Лунин провел свой 9 матч за Реала в сезоне-2022/2023, в которых пропустил 6 голов и 3 еще поединка сыграл на ноль.

Лучшим футболистом матча стал Вальверде – 7.8. Чуть хуже бал у Родриго – 7.7. В составе Аль-Ахли больше всего оценили старания вратаря Мохамеда Эль-Шенави – 7.7.

Любопытно! Средний балл за игру от SofaScore у Реала составил 7.21 против 6.59 в составе Аль-Ахли.



Аль-Ахли– Реал: рейтинг игроков / Скриншот из SofaScore

К слову. Уже 11 февраля Лунин попытается сохранить свои владения "на замке". В этот день Реал сыграет в финале против Аль-Хиляля на Клубном чемпионате мира. Начало встречи в 21:00 по Киеву.