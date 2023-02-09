Львівський Рух – одиний представник України на цій стадії турніру. "Жовто-чорні" потрапили до числа несіяних клубів, тобто суперники обіцяють бути складними.

Варте уваги Лунін пропустив із пенальті, але став одним із найкращих у півфіналі Клубного чемпіонату світу

Жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА відбудеться 13-го лютого у Ньйоні, о 14:00.

Сіяні (суперники Руха)

Барселона

Манчестер Сіті

Ліверпуль

ПСЖ

Спортінг

Атлетіко Мадрид

Реал Мадрид

Мілан

Несіяні

Генк

РБ Зальцбург

Боруссія Дортмунд

АЗ

Аякс

Порту

Рух

Хайдук

Потенційні суперники "жовто-чорних"/ інстаграм-сторінка Руха

Шлях Руха до історичного досягнення