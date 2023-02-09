Львівський Рух – одиний представник України на цій стадії турніру. "Жовто-чорні" потрапили до числа несіяних клубів, тобто суперники обіцяють бути складними.

Варте уваги Лунін пропустив із пенальті, але став одним із найкращих у півфіналі Клубного чемпіонату світу

Жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА відбудеться 13-го лютого у Ньйоні, о 14:00.

Сіяні (суперники Руха)

  • Барселона
  • Манчестер Сіті
  • Ліверпуль
  • ПСЖ
  • Спортінг
  • Атлетіко Мадрид
  • Реал Мадрид
  • Мілан

Несіяні

  • Генк
  • РБ Зальцбург
  • Боруссія Дортмунд
  • АЗ
  • Аякс
  • Порту
  • Рух
  • Хайдук

Потенційні суперники "жовто-чорних"/ інстаграм-сторінка Руха

Шлях Руха до історичного досягнення

  • Львівський колектив отримав нагоду спробувати собі сили в Юнацькій лізі УЄФА, оскільки вони стали чемпіонами України сезону 2021/2022. На "жовто-чорних" чекав Шлях переможців ліг.
  • У першому кваліфікаційному етапі до плей-офф раунду юнацького турніру Рух зустрівся з чемпіоном Польщі Заглембє. На львів'ян чекав складний двобій, але їм вдалось таки пройти наших сусідів. Перший матч – перемога Руха 1:0, другий поєдинок – нічия 0:0.
  • У другому кваліфікаційному раунді на "жовто-чорних" чекав чемпіон Туреччини Галатасарай. Тут львівському колективу суперник дався набагто легше, оскільки "рухівці" двічі здолали свого суперника з рахунком 3:1.
  • Таким чином Рух і вийшов до плеф-офф раунду Юнацької ліги УЄФА, де представляти Україну судилось також Шахтарю, який подолав груповий етап.
  • Та от за підсумками 1/16 фіналу на турнірі залишилась тільки одна українська команда. Рух у серії післяматчевих пенальті здолав італійський Інтер, а Шахтар мінімально поступився хорватському Хайдуку.