У рейтингу 30 найвідданіших футболістів опинилося одразу два українські гравці – воротар "Андрій Пятов та захисник Володимир Чеснаков.

Рейтинг найбільш відданих гравців склало видання Transfermarkt.

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На 17-у місці опинився захисник та капітан полтавської "Ворскли" Володимир Чеснаков. Він перебуває в клубі 13 років та майже два місяці. Є рекордсменом за кількістю проведених матчів за клуб. У 2009 році виграв з "Ворсклою" Кубок України, а в 2020 році – дійшов до фіналу. У 2018 році став бронзовим призером УПЛ.

На 13-й сходинці – воротар та капітан донецького "Шахтаря" Андрій Пятов. Він виступає за "гірників" протягом 13 років та майже 8 місяців, з моменту переходу з полтавської "Ворскли". За цей час виграв 26 трофеї – 10 титулів чемпіонату України, 8 Кубків України, 7 Суперкубків України та 1 Кубок УЄФА. На його рахунку 462 матчі за донецький клуб.

Першим же в рейтингу опинився воротар московського ЦСКА Ігор Акінфєєв, який не покидає команду 17 років та 7 місяців. Саме йому належить антирекорд з кількості пропущених голів в лізі чемпіонів який тривав 11 років (з 2006 до 2017 року) – 54 матчі.

На другому місці – Ліонель Мессі. Аргентинець виступає за "Барселону" безперервно 16 років та 7 місяців. Але у 2020 році цей термін може обірватися.

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Замикає трійку лідерів партнер українця Андрія Ярмоленка по англійському "Вест Хему" Марк Нобл. За "молотобійців" він виступає теж 16 років та 7 місяців.