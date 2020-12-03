По итогам матчей пятого тура Лиги чемпионов, сразу двое украинцев попали в символическую сборную. Они становились лучшими игроками в своих матчах.

По данным статистического портала SofaSoft, в символическую сборную лиги чемпионов, по итогам 5 тура Лиги чемпионов, попали вратарь Анатолий Трубин из Шахтера и Александр Зинченко из Манчестер Сити.

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Трубин стал лучшим игроком матча против Реала, получив оценку 8,6 за игру. Зинченко не было равных в матче МанСити против Порту, хотя игра и закончилась вничью без забитых голов. Он получил оценку 8,1.

Однако стоит добавить, что в Манчестер Сити Зинченко выступает на позиции левого защитника. А SofaSoft в своей символической сборной поставили его на левый фланг полузащиты.