За підсумками матчів п'ятого туру Ліги чемпіонів, одразу двоє українців потрапили до символічної збірної. Вони ставали найкращими гравцями у своїх матчах.

За даними статистичного порталу SofaSoft, до символічної збірної ліги чемпіонів за підсумками 5 туру Ліги чемпіонів потрапили воротар Анатолій Трубін з Шахтаря та Олександр Зінченко з Манчестер Сіті.

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Трубін став найкращим гравцем матчу проти Реалу, отримавши оцінку 8,6 за цю гру. Зінченку не було рівних у матчі МанСіті проти Порту, хоча гра і закінчилася внічию без забитих голів. Він отримав оцінку 8,1.

Однак варто додати, що в Манчестер Сіті Зінченко виступає на позиції лівого захисника. А SofaSoft у своїй символічній збірній поставили його на лівий фланг півзахисту.